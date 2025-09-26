ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емрах пак кара кола, уж беше без книжка (Видео)

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21375014 www.24chasa.bg

Пожар гори на пътя между Раднево и Гълъбово

1656
Пожарна Снимка: Архив

Пожар гори на пътя между Раднево и Гълъбово, съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Към момента пожарът е локализиран, а на място са изпратени седем екипа огнеборци. Пламъците са до Гълъбово - в североизточната му част до пътя за Раднево. 

От МВР уточниха, че горят сухи треви и храсти и няма опасност за населението.

За кратко движението по път Гълъбово - Раднево беше ограничено и беше въведен обходен маршрут, но към момента движението е възстановено, допълниха от полицията.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?