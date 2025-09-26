"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар гори на пътя между Раднево и Гълъбово, съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Към момента пожарът е локализиран, а на място са изпратени седем екипа огнеборци. Пламъците са до Гълъбово - в североизточната му част до пътя за Раднево.

От МВР уточниха, че горят сухи треви и храсти и няма опасност за населението.

За кратко движението по път Гълъбово - Раднево беше ограничено и беше въведен обходен маршрут, но към момента движението е възстановено, допълниха от полицията.