Емрах пак кара кола, уж беше без книжка (Видео)

Ограничават движението около стадиона на Локо (Пд) заради мача с "Левски"

Стадион "Локомотив"

Полицаи ще съпровождат сините фенове

Екипи от подразделенията на областната дирекция на МВР и жандармерията ще се грижат за обезпечаване на сигурността и безопасността на движението преди, по време и след приключване на мача между отборите на "Локомотив" (Пд) и "Левски", който ще се проведе от 20 ч. на стадиона на "черно-белите" в Пловдив, съобщиха от полицията.

Със заповед на кмета на община Пловдив се забранява предлагането на алкохолни напитки в спортната зона до три часа след приключване на футболната среща. Също така, във времевия интервал 17 ч. – 24 ч., се въвежда поетапно спиране движението на пътни превозни средства в следните отсечки:

- по ул. "Лев Толстой", от бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";

- по ул. "Проф. Цветан Лазаров", от кръстовище с ул. "Лев Толстой" до кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев;

- по ул. "Димитър Ризов", от кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев" до кръстовище с бул. "Освобождение".

Създадена е организация и за съпровод на привържениците на гостуващия отбор, който ще тръгне от сборен пункт на паркинг край разклона за с. Войводиново на Източния обходен път на Пловдив. Преминава се по маршрут през бул. "Цариградско шосе" – кръгово кръстовище на п.в. "Скобелева майка" – ул. "Ягодовско шосе" – ул. "Цар Симеон" – ул. "Недялка Шилева" – бул. "Освобождение" – ул. "Димитър Ризов", където е предвидено да се паркират моторните превозни средства, за чиято охрана също ще отговарят служителите на реда.;

На изградените контролно-пропускателни пунктове в района на стадион "Локомотив" униформените ще извършват щателни проверки на всички посетители.

Припомняме, че няма да бъдат допускани посетители с наложена забрана за посещение на спортни мероприятия. Малолетни и непълнолетни ще влизат само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация. Ще бъдат връщани зрители във видимо нетрезво състояние или под въздействие на наркотици и техни аналози, както и носещи забранени предмети и вещи (огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, в това число парфюми, чадъри и запалки).

При охраната на мача ще бъде използвано видеонаблюдение и при извършване на нарушение установените от записите лица ще бъдат санкционирани съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

