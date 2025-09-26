Популярната кампания за набиране на средства за дете на име Даниел се оказа измама

Измамна кампания за събиране на средства за лечение на болно дете отново набира популярност.

Публикациите с призив за набиране на средства за дете на име Даниел, което се лекува от рядко онкологично заболяване, са част от онлайн схема за измама, съобщава factcheck.bg

Кампанията не предоставя медицински документи и не използва официална банкова сметка;

Публикациите са спонсорирани, като целта е предизвикване на състрадание и набиране на повече финансови средства;

Парите се насочват към сайт с неясен произход, а дарителската кампания оперира не само в България, но и в още няколко европейски страни.

През последните два месеца във Фейсбук се появяват поредица от постове, в които се разказва тъжната история на болното от рядък вид тумор дете Даниел. Десетки спонсорирани постове в социалната мрежа периодично споделят обширна информация за актуалното състояние на детето. Целта е да се съберат пари за скъпоструващото му лечение в САЩ. Призивът е ясен: „Животът на Даниел е важен", а мястото, на което са заснети кадрите е болничната стая на детето.

Рекламираните постове с призиви за помощ предизвикаха вълна от съчувствие и готовност за дарение. В средата на август обаче кампанията за събиране на средства бе рязко прекратена без никаква информация за състоянието на детето, а фейсбук страницата – изтрита.

Отскоро спонсорираните постове отново са активни и набирането на средства започва отначало. Това породи редица въпроси за достоверността на кампанията.

Защо кампанията изглежда съмнително

Обичайна практика е при подобни инициативи да се публикуват епикризи, медицински становища, имена на лекари, адреси на клиники и точна сума на лечението. В този случай няма добавен нито един такъв документ и от постовете не става ясно в коя болница в САЩ ще се извърши лечението, нито колко струва то. Публикациите са написани от името на бащата на Даниел – Давид, който многократно акцентира върху това, че детето страда и го боли, че заслужава шанс за живот чрез лечението, което семейството не може да си позволи да осигури по финансови причини.

Имената на семейството звучат интернационално и не става ясно откъде точно е детето, нито в коя болница се намира. Няма и обявена дарителска сметка на името на Даниел или негов настойник в българска или чуждестранна банка. Вместо това потребителите са насочвани към специално изготвена целева страница от уеб сайт на фондация Dawn Of Child. Даренията за Даниел стават лесно и удобно, като е необходимо само да се въведат данни от дебитна или кредитна карта. Има възможност и за плащане през Paypal. Събраната до момента сума е внушителна и не спира да расте. Информацията за най-новите дарения постоянно се актуализира.

Дори и след изпращане на дарение информацията, която се предоставя на дарителя продължава да бъде оскъдна. Липсва фактура за извършено плащане, а в имейла, който служи за обратна разписка, фигурират само телефонен номер и имейл на фондацията. На посочените контакти не отговаря никой.

Какво установи проверката

Проверката на Factcheck.bg показа, че сайтът на кампанията е създаден едва преди няколко месеца – през март 2025 г., а фейсбук страницата – на 1 юли тази година. В уеб сайта е представена само каузата на Даниел, но не са предоставени никакви доказателства, че дете с подобно онкологично заболяване съществува. Домейнът е регистриран на името на неправителствена организация във Флорида, но чрез проверка с Google Earth се установи, че на посочения адрес има обикновена къща. Организацията няма публикувани отчети, нито прозрачност за събраните до момента средства. На този адрес има вписани още 35 фирми.

EIN номерът е недействителен, а това буди допълнителни съмнения, тъй като Employer Identification Number е федералният данъчен номер в Съединените щати, който служи за идентификация на фирми, неправителствени организации, фондации и други.

Международна схема ли е болестта на Даниел

Идентични версии на кампанията за Даниел се срещат в социалните мрежи в Северна Македония, Литва и Германия. Във всички тях текстовете и снимките са сходни, а даренията отново се събират посредством идентичен уеб сайт.

Македонският портал за събиране на дарения ECrowd.mk алармира, че въпросната кампания за Даниел е измама, която оперира в няколко страни. В Латвия също има материал по темата.

Проверката на Factcheck.bg установи, че когато кампаниите за набиране на средства са активни в една държава, стават неактивни в останалите.

Как да проверим кампаниите за набиране на средства за болни деца

Свързахме се с администраторите на две от големите дарителски платформи – Български дарителски форум и фондация BCause, които управляват платформата DMS, и Павел Андреев, който управлява едноименната платформа.

От Български дарителски форум и фондация BCause посочиха, че регистрират зачестили съмнения за фалшиви дарителски кампании, особено в социалните мрежи. Кампанията за Даниел също попада в тази категория.

От организацията съветват дарителите да подхождат внимателно, когато виждат апели за помощ в социалните мрежи, и да проверяват дали зад кампанията стои легитимна организация. Това означава публично достъпни отчети, предишен опит като организатори на кампании, контактна информация – лица за връзка, профил в социалните мрежи, който събужда доверие, евентуално референции от приятели, които имат опит с организаторите. Ако организатор на кампанията е физическо лице, препоръчително е дарителите да потърсят допълнителна информация за него, преди да направят дарение -най-малкото присъства ли публично под някаква форма в социалните мрежи, с какво са обвързани предишните му постове и каква информация споделя, какъв е приятелският му кръг, реален човек ли е или прилича на фиктивен профил.

„Съзнаваме, че даритеството в голяма степен е емоционален жест и отклик при нужда, но то остава и своеобразна отговорност на дарителя, за да е сигурен, че жестът му помага реално. Отговорно трябва да подхождат и хората, които споделят дарителски кампании, особено ако те самите имат голям кръг от последователи. Не можем да контролираме измамниците, но можем да сме критични към съдържанието, което разпространяваме, посочват от Българския дарителски форум и фондация BCause."

От организацията допълват, че стандартната практика при кампаниите за лечение е да се изисква пълна медицинска документация и оферти от здравни заведения. Кампаниите се мониторират периодично и съдържанието им се обновява според развитието".

Според Павел Андреев един от основните признаци дали кампанията е реална или съмнителна е начинът, по който се събират средствата към нея. Ето няколко важни детайла:

Дарителска сметка

В България са създадени специални статути за дарителски сметки. Те се откриват в банки чрез договор и средствата, постъпили в тях, се използват единствено и само за целта, за която са събрани, например лечение на болен човек. Обикновено парите от тези сметки се превеждат директно към болници или доставчици на медицински услуги. Ако кампанията представя дарителска сметка, винаги трябва да се изисква информация за самата сметка и за договора, който я урежда.

Лична сметка

Ако средствата се събират по лична банкова сметка, то ситуацията е различна. Чисто юридически няма гаранции, че парите ще бъдат изразходвани за конкретната цел. Получателят може да ги използва както пожелае, тъй като няма правна рамка, която да обвързва целта на събирането със самото изразходване.

Онлайн платформи

Когато средствата се даряват чрез платформа, всичко се урежда посредством договор между дарителя и самата платформа, т.е. това са общите условия, публикувани в сайта. Колкото по-подробна и прозрачна е раздел „Информация" на даден сайт (документи с правна стойност, ясно описани правила, договори, отчетност и др.), толкова по-голяма е вероятността платформата да е легитимна.

Проверено

Популярната кампания за набиране на средства за дете на име Даниел е измама. В сайта на кампанията не са предоставени медицински документи и официална банкова сметка. Парите се насочват към сайт с неясен произход, а същите идентични спонсорирани постове за събиране на средства вървят паралелно в различни държави.