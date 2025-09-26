Терзиев: Проектът за театър „София" е спасен

Въпреки всички съмнения и изкуствено създадени кризи – проектът за театър „София" е спасен. Най-големият общински театър вече ще има нова сцена и през 2026 година ще отбележи своята 60-та годишнина в модернизирана сграда. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в своя фейсбук публикация.

"Днес, заедно с директора на театъра Ириней Константинов и заместник-кметовете по култура Благородна Здравкова и по строителство Никола Лютов и общинския съветник, актьора Веселин Калановски, проверихме работата по изпълнение на сценичното оборудване – финалния етап от модернизирането на сградата на най-големия общински театър.

Обновяването на театър „София" е един от проектите с най-много предизвикателства, които наследихме. Много хора казваха, че няма да стане, че ще загубим милиони левове финансиране, но с общи усилия успяхме да го завършим. Спасихме европейското финансиране и дадохме нов живот на театъра. През декември дейностите по оборудването ще приключат и театралната трупа ще може да се завърне в своя обичан, обновен дом.

Още в началото заварихме сериозни проблеми – липсваха интериорни проекти, фасадно осветление, трафопост, без който сградата не може да функционира. Беше отнет дори и лицензът на дружеството, което упражнява строителен надзор. Припомням, че това се случи след уж временна смяна на борда на дружеството – решение, което Общинският съвет взе набързо, без аргументи. С много усилия нашият екип успя да преодолее трудностите и днес ремонтът върви по план. Обновяването ще бъде завършено до края на годината.

Какво включва проектът:

- по-висока енергийна ефективност, нова дограма, покрив, отоплителна, ВиК и климатична инсталации;

- ремонтирани фоайета, централна и камерна зала, гримьорни, административни и санитарни помещения;

- ново сценично оборудване и технически системи, които ще отговорят на нуждите на съвременния театър;

- възстановяване на оригинални архитектурни орнаменти на сградата;

- необходимо ново покривно остъкляване, фасадно осветление и съвременен трафопост;

- платформа за хора с увреждания – защото театърът трябва да бъде достъпен за всички.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" и бюджета на Столична община. Благодаря на екипа на заместник-кмета Никола Лютов, че успя да спази сроковете и да защити театъра.