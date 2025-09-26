Областният на София: Опитаха да откраднат части от Паметника на Съветската армия, но всички са непокътнати

Областният управител на София Стефан Арсов информира гражданите, че на 25 септември 2025 г. около 5:20 часа бе направен опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия, които в момента се съхраняват в с. Лозен. Благодарение на бързата реакция на охранителната фирма и своевременните действия на органите на реда, опитът бе осуетен веднага и всички части на паметника са непокътнати.

В официален доклад до областния управител е посочено, че дежурните охранители са забелязали нередността веднага и са предотвратили кражбата, като са сигнализирали на телефон 112 и на Областната администрация. На място незабавно са предприети действия от органите на МВР, извършен е оглед с участието на полицията, представители на администрацията и охранителната фирма.

Всички елементи от паметника са налице, в изряден вид, опаковани по надлежния ред и непокътнати. Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) вече е образувала досъдебно производство. По техни данни извършителят е установен.

„Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от Паметника на Съветската армия е запазен, в сигурни ръце и под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и изрядна координация, за да може сигурността да е гарантирана. Няма място за притеснения - елементите от паметника са непокътнати и извършителят ще поеме последиците от незаконното си деяние." - заяви областният управител Стефан Арсов.

По-рано днес "24 часа" писа, че части от Паметника на съветската армия липсват. Те обаче не са били откраднати.

Частите са се съхранявали в бивш склад на разформированата Гражданска защита в софийското с. Лозен. При инвентаризация се установила липсата им. Данни за кражба няма. Имало е опит за проникване в сградата, но преди дни, а бандитите са заловени на място.

Предизвикващият редица полемики Паметник на Съветската армия, известен и като МОЧА (Монумент на на окупационната Червена армия) бе демонтиран през 2023 г. Още от 1993 г. Столичният общински съвет, доминиран от групата на СДС, взе решение за премахване на паметника. На 9 март 2023 година Столичният общински съвет гласува за преместването на паметника в Музея на социалистическото изкуство, а на кмета тогава Йорданка Фандъкова бе възложено да поиска от областния управител да се заеме с процедурата. На 3 август областният управител на София изисква от столичния кмет наличните документи за изграждането на монумента.

На 12 декември 2023 г. започна демонтирането на Паметника на съветската армия в София. Това предизвика недоволство и няколко протеста, включително и на политици от "Възраждане" и БСП. Това се случи на фона на дългогодишни обществени и политически дебати за съдбата на монумента. Държавният план за демонтаж бе мотивиран от експертен доклад, който установи сериозни структурни повреди и потенциална опасност за минувачите. Мая Манолова и "Възраждане" обжалваха решението за демонтажа пред Административния съд в София.

Областната администрация София ще продължи да следи за опазването на поверените ѝ движими и недвижими вещи, и ще предприема всички необходими мерки за тяхната защита