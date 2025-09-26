Д-р Мирослав Ненков: Парацетамолът причинява аутизъм - лъжа! Болниците трупат дългове - краде се!

Хората, които съветват Тръмп за най-различни неща, очевидно не са много умни. Назначени са да са ни верни. Това коментира д-р Мирослав Ненков в предаването "Лице в лице" по bTV по повод твърдението на американския президент, че употребата на парацетамол причинява аутизъм.

"Един от водещите и големи умове проф. Хинков написа, че има огромна разлика между знанието и познанието. Това са измислици и лъжа. Няма доказателства, че предизвиква аутизъм. Същия човек по време на ковида препоръчва да се пие белина. Страшно тъжна история и опасна", каза още бившият здравен министър.

Той обясни, че всеки медикамент се дозира точно. Отровата може да е отрова и лекарство.

"Страничните ефекти трябва да се обсъждат с лекуващия лекар. В листовките пише ужасии. Лекарите познават медикаментите. Фирмите са длъжни да пишат тези неща в листовките, защото в Америка много ги съдят. Фармаиндустрията е тема, която е друга и немного весела история. Много сериозни фирми се занимават с това да проучват лекарствата. Там се появяват някакви странични ефекти, които те задължително описват. И най-тъпият лекар е по-добре от гугъл. Аутизмът е със сложна генеза, няма да се получи от лекарства или ваксини", каза още д-р Ненков.

Той коментира още дълговете на болниците. "Краде се - от тези пари за нашето лечение някой краде и се купуват яхти, ходи се на Малдивите. Нашата прокуратура много неща знае, но някои хора я спират или пък тя сама се спира, не знам".

И даде пример - в държавна болница марлен компрес се купува за 2,50 лв. в друга болница същия се купува за 50 стотинки. "Има държавни болници, които са управлявани от истински стопани, които вървят добре. 9 млрд. са огромна купчина пари. Кърлежите са много алчни", категоричен е д-р Мирослав Ненков.