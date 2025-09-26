ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шествия с велосипеди и мотори ограничават движението в Пловдив в събота и неделя

Пътна полиция Пловдив Снимка: Никола Михайлов

Временно ограничение на движението се очаква в Пловдив през почивните дни заради две шествия, съобщиха от полицията.

От 10 ч. в събота е организирано велошествие с начална и крайна точка стадион Пловдив. Трасето преминава по бул. "Пещерско шосе" – Околовръстен път – с. Първенец– ул. "Коматевско шосе" – бул. "Копривщица".

От 12 ч. в неделя тръгва шествие и на пловдивските мото клубове - от ул. "Дилянка" по бул. "България" – бул. "Цар Борис III Обединител" – бул. "Христо Ботев" - Младежки хълм – бул. "Пещерско шосе" – бул. "Васил Априлов" – бул. "България" до ул. "Дилянка".

До приключване на двете прояви по посочените маршрути поетапно ще бъдат спирани моторните превозни средства, а за сигурността на участниците и подпомагане на трафика ще се грижат полицейски екипи.

