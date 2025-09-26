Зам.-министър Петър Младенов: Партньорството между институции и международни общности изгражда по-добро бъдеще за младите хора

Партньорството между институции, неправителствени организации и международни общности изгражда по-добро бъдеще за младите хора и създава устойчива среда, в която да развиват лидерски умения, да бъдат предприемчиви и да допринасят за развитието на обществото. Това каза зам.-министър Петър Младенов по време на среща с президента на Junior Chamber International (JCI) Кейсуке Шимойамада (Япония).

Фокусът на срещата бе поставен върху възможностите за задълбочаване на партньорството между Министерството на младежта и спорта и JCI в областта на младежката политика. Обсъдени бяха идеи за съвместни инициативи, насочени към развитие на лидерски умения, предприемачество и активно гражданско участие сред младите хора. Акцент бе поставен върху личната, организационната и глобалната устойчивост.

На срещата присъстваха още и директорът на дирекция "Младежки политики" към Министерството на младежта и спорта Калоян Стойнов, вицепрезидентът на JCI за Европа – Ана Николова (България), както и представители на JCI Bulgaria.

"Убеден съм, че разговорите днес ще доведат до нови идеи и сътрудничества. Министерството на младежта и спорта е отворено за партньорства и подкрепя инициативи, които помагат на младите хора да разгърнат своя потенциал", заяви Калоян Стойнов.

Junior Chamber International (JCI) е глобална мрежа от млади активни граждани, които работят за позитивна промяна в обществото. Организацията обединява членове от над 100 държави. JCI насърчава предприемачество, лидерство, активно гражданско участие и устойчиво развитие. В България JCI развива дейност, като организира обучения, социални и бизнес инициативи, които дават възможност на младите хора да изграждат умения и международни контакти.