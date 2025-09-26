Млад шофьор иска да признае за смъртта на възрастна пешеходка в Асеновград, съдът не намира брат й

Делото срещу 22-годишния Ахмед Бекир не може да тръгне заради проблемите с призоваването на Мюмюн Мюмюн

Липсващ свидетел за пореден път става пречка за старта на делото срещу 22-годишния Ахмед Бекир, обвинен за смъртта на Найме Расимова, на 74 г., в Асеновград. Младежът иска процесът да протече по съкратената процедура, но това така и не може да стане, тъй като Окръжният съд няма връзка с брата на загиналата жена Мюмюн Мюмюн.

При първия опит за даване ход на делото голяма част от роднините на Расимова не бяха призовани. После пък - само Мюмюн, заради което съдът определи документите да му бъдат връчени от Районното управление по местоживеене - Осмо в София. Изпратеният полицай Тодор Богданов обяснил, че не намерил мъжа на адреса, но по време на заседанието все още не беше пристигнала докладна за това и процесът беше отложен за 20 ноември, докогато ще бъде направен нов опит Мюмюн да получи съдебните книжа. Изискана беше и нова справка за адресна регистрация и евентуални задгранични пътувания.

Фаталната катастрофа стана на 4 март м.г. Малко след 17 ч. Ахмед Бекир, който работи като монтьор, отишъл до сервиза на синовете на Найме Расимова - Сурай, Нурай и Гюнай. Взел оттам инструмент, качил се в мерцедеса си и тръгнал назад, без да се огледа. В този момент 74-годишната жена излизала. Младежът я блъснал в гръб, тя паднала, а един от синовете ѝ се обадил на телефон 112. Найме била откарана в пловдивската УМБАЛ "Свети Георги", но въпреки усилията на лекарите, няколко часа по-късно издъхнала.

Ахмед Бекир е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост.