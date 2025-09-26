Хванаха 26-годишна жена с метамфетамини при проверка в Добрич

Иззети са 0,55 грама метаамфетамин от жена при проверка в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 25 септември в Добрич по ул."Теменуга" от автопатрул на Първо районно управление ва МВР е извършена проверка на 26-годишна жена от село Безводица, неизвестна на МВР. Тя предава целофанена свивка със съдържание бяло кристалообразно вещество, реагиращо на метаамфетамин, с тегло 0,55 грама. Задържана е за 24часа , образувано е бързо полицейско производство.