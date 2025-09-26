Доц. Стойчо Стойчев: Единственият с ръст в рейтинга е премиерът Желязков

В една демократична държава е добре парламентът понякога да не законодателства. Всяка процедура - на блокирани заседания, игра с кворума, провалени заседания, показва, че държавните дела зависят от процедура. Това каза по Би Ти Ви политологът доц. Стойчо Стойчев във връзка провалените заседания на парламента.

Според него това значи, че има правила и изисквания да се взимат решения. Той допълни, че би било притеснително да се разчита на депутатите да отидат някъде и да свършат работа с някой бизнес. От тяхна гледна точка ходят - те отива да се разходят, изрази мнение доц. Стойчев. От гледна точка на обществото, това значило да се поддържат контакти и отношения. Китайските делегации, които идват у нас, постоянно обещават инфраструктурни проекти, но нищо не се случва, каза още той. По думите му така се поддържа реноме на страната като участник в международните отношения.

По отношение на твърденията за "петима премиери" и кой на кого давал нареждания, доц. Стойчев заяви, че част от министрите са партийни лидери и трудно може еднопосочно да се дават нареждания. Ако погледнем обществените възприятия, можем еднозначно да кажем, че единственият, на който му се покачва рейтинга, е министър-председателя. Той стои добре. Когато един симпатичен човек е под някакъв вид критика или удари от друг, хората се настройват в защита. Той не е виновен за тази криза - тя от отдавна и е многопластова, каза още политологът.