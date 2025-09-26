Румяна Бъчварова: Критиките на Тръмп към Европа са урок за нашите политици

„Това е урок за нашите политици. Всеки се възползва от възможностите, които има. За мен по-важна е позицията за конфликта в Газа. Предстои да бъде обявено какво ще предприеме Израел в следващите дни и как ще реагира американската страна". Така коментира критиките на Доналд Тръмп към Европа бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

В ефира на НОВА тя говори и за поредния неуспешен вот на недоверие срещу правителството.

"Обикновено вотът е крайна мярка за опозицията, когато тя не е успяла по друг парламентарен път да постигне своите цели – чрез законодателни предложения, дебати, работа в комисии. Проблемът с предишните вотове беше, че те идваха, без да са предшествани от такива усилия. Петият вот отразяваше всичко, което опозицията се е опитвала до този момент да направи, но не можа, защото не достига парламентарна подкрепа. Бяха припомняни всички тези приоритети. Очаквах по-задълбочен дебат", каза Бъчварова.

Тя коментира и опита на парламента да отнеме от президента правото да назначава ръководителите на службите – ДАНС, ДАР и ДАТО.

„Това е решение според ситуацията, което е порочна практика. Не може да наложиш собствената си воля и променяш правилата", каза Бъчварова. „Политическата фигура, която отговаря за тях, е министър-председателят. Той трябва да получава информацията, да поставя задачите, а не някой, което е извън общата схема на управление", коментира още тя.

„Когато е необходимо, когато трябва да се гарантира сигурността на гражданите, е по-добре да се проведе дебат, да се чуят аргументите и на едната и на другата страна и как може да бъде постигнато решение. Въпрос на парламентарен и политически дебат е. Бързането води до грешки и следващи проблеми", коментира Румяна Бъчварова.

Бъчварова отново се върна към войната в Газа.

„Вече трета година Израел се опитва да се справи с политическите си противници. Търси се решение за примирие. Съдбата на заложниците е изключително тежък въпрос", коментира тя.

„Има вече подкрепа за създаване на Палестинска държава, но тя реално още не съществува. Изграждането ѝ няма да стане бързо. От 19 години в Палестинската автономия не са провеждани избори – просто защото това е невъзможно. Трябва да се гарантира сигурност и развитие за региона", каза Румяна Бъчварова.