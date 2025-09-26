21-годишната родилка от Русе е починала от сепсис, причинен от стрептококова инфекция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжната прокуратура в Русе е получила заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза на 21-годишната родилка, която почина на 23 август т. г. в АГ-комплекса към Университетската болница "Канев" в Русе. Това съобщиха от прокуратурата.

Протоколът от аутопсията е изготвен от специалист по обща и клинична патология и специалист по съдебна медицина. Патологоанатомичната епикриза е изготвена от специалист по съдебна медицина и двама специалисти по обща и клинична патология.

"В заключения при направеното обсъждане на резултатите от изследванията е посочено, че причината за смъртта се дължи на пуерперален сепсис, причинен от стрептококи от група А, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК-синдром и полиорганна недостатъчност", обясняват от прокуратурата.

Заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза са предоставени от Русенската окръжна прокуратура на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", като се очаква становище на специалисти от агенцията по изследваните въпроси.

Проверката по случая продължава, като на наследниците на починалата ще се предостави възможност да се запознаят с всички събрани материали. След приключване на проверката преписката ще бъде решена от прокуратурата по същество.

БТА припомня, че след случая протестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката нахлуха в АГ-комплекса на болница "Канев".