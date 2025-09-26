Зам.-кметът на Русе Златомира Стефанова откри дългоочаквания винен фестивал

Заместник-кметът Златомира Стефанова откри двудневния „Urban Wine Fest Ruse", който е първият от поредицата градски винени фестивали. Събитието се състоя на сцената пред Съдебната палата и събра стотици русенци и гости на града.

„Urban Wine Fest" е живото доказателство, че Русе може да бъде дом както на културни и исторически богатства, така и на събития, които привличат хора от близо и далеч със своята атмосфера и вкус. Фестивалът ни дава възможност да се гордеем с нашето вино и нашите традиции, като същевременно отваряме града за нови срещи, приятелства и туристически пътувания. Защото винената култура е и част от облика на един модерен европейски град – какъвто Русе заслужава да бъде разпознаван", каза заместник-кметът Стефанова. Тя отправи специални благодарности към организаторите на проявата в лицето на председателя на Българската асоциация на винените професионалисти Живко Енчев за осъществяването на прекрасната инициатива, която цели да популяризира българското вино и местните сортове.

След официалното откриване, желаещите можеха да се включат в арт работилницата „Виното като творческо вдъхновение". В съботния ден на 27 септември в 14:30 ч и 17:30 ч. всички винолюбители ще могат да научат интересни факти за българските сортове и да нарисуват своята творба заедно с усмихнатите момичета от събитиен център „Jade by Vivent". Участието в работилниците е безплатно, но с предварително записване, тъй като местата са ограничени.

На площада пред Съдебната палата на специално разположен винен бар се състояха дегустации с над 40 български и селекция румънски вина от местни сортове. Те са представени от експертите на Българската асоциация на винените професионалисти. Отличен акомпанимент на гроздовата напитка са и вкусните предложения на „Виоли Фаста Паста", Sushi Bar Русе, месни деликатеси от Голямо Враново и фермерски сирена от „Родопа милк", които присъстващите имаха възможност да опитат.

В първата фестивална вечер на сцената се качиха Биг Бенд Русе под диригентството на Димчо Рубчев. В съботният ден организаторите са поканили Милица Гладнишка и групата „Лисицата и котараците", които ще започнат в 19 ч. През останалото време DJ Rulepeace ще предизвика всички да танцуват с чаша вино в ръка.

На 27 септември (събота) в зала „Европа" на Доходното здание ще се проведат два тематични мастър класа от български и румънски гост лектори:

• 12:00 ч. – „Значение на местните сортове за изграждане на винена идентичност", представени от Чезар Йоан и Дилян Колев;

• 15:00 ч. – „Възможности за винен туризъм – добри практики от България и Румъния", представени от Кармина Нитеску и Анелия Христова.

Мастър класовете ще включват и дегустация на български и румънски вина.

В събота ще бъде отбелязан и Международният ден на туризма с презентация на винените региони, която включва пана, разположени във фестивалната зона. На обособения щанд на Министерството на туризма всеки ще може да получи информация как да се включи във винено пътешествие.

Фестивалът е с вход свободен, а дегустацията и консумацията на вина и храна ще се заплащат на място. Ще се предлагат специални талони за винени дегустации, чаша вино, бутилки за консумация на място или за вкъщи. Ще се предоставят дегустационни винени чаши срещу депозит на място.

Фестивалите „Urban Wine Fest" се провеждат през целия месец септември в 5 големи града на страната, като част от инициативата на Българската асоциация на винените професионалисти за отбелязване на Международния ден на мавруда. Форумът е част от събитийния календар на Русе и се финансира от годишната програма за развитие на туризма в община Русе за 2025 г. със съдействието на ОП „Русе Арт".