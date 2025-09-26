ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стратегическо партньорство и бъдещи инициативи меж...

31 депутати зад граница - цяла седмица блокаж на парламента, но заплатите си текат (Обзор)

Видимо пленарната зала беше доста пълна, но се регистрираха само депутатите от управляващите групи. СНИМКА: Николай Литов

31, или 1/8 от всички депутати, се оказаха едновременно в командировки в чужбина. Цифрата разкри лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като в петък за трети пореден ден парламентът не успя да събере кворум, за да стартира работния си ден. В същото време депутатите получават заплатите си, които стартират от 8000 лева, а с надбавките за постове, стаж и титли при някои достигат и до 13-14 хиляди лева.

Този голям интерес към задгранични пътешествия от страна на народното представителство обаче спъна работата на парламента. И в петък едва 111 се регистрираха при старта на пленарното заседание, въпреки че видимо залата бе доста пълна. “Работата” им продължи едва 4 минути, преди шефката Наталия Киселова да бие звънеца и да ги разпусне поради липса на кворум. 

С кворум от едва 111 депутати и в петък заседанието на парламента не се състоя. СНИМКА: Николай Литов
За да заработи парламентът, трябва да се регистрират поне 121 от всичките 240 депутати. Тази седмица обаче това не се случи нито веднъж и доведе до размяна на обвинения кой е виновен. Лидерите на мнозинството обвиняват опозицията в “колективна безотговорност”, защото депутатите им не се регистрират. От опозицията обаче отвръщат, че отговорността да има кворум си е на управляващите.

Проверка на стенограмите с гласуванията на депутатите обаче показва, че в петък са отсъствали 25-има от управляващото мнозинство, а през цялата седмица в НС не са идвали 16. Не идват на работа, какво да направя. Нашите депутати са в Япония, във Франция и в САЩ, обясни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Така за цялата седмица единственото, което направиха депутатите, бе да приемат седмичната си програма.

