"Промяната" със своя КПК: етична комисия ще следи да няма корупция

Като партньора си "Да, България" гласуват за лидер през приложение, Асен Василев остава фаворит

Нова партийна комисия - етична, която да следи за морала на членовете и за евентуални техни корупционни издънки, създава “Продължаваме промяната”. Тя ще допълва работата на сега съществуващия контролен съвет, а създаването ѝ трябва да бъде разписано с промените в устава, които се очаква да бъдат одобрени на Общото събрание на партията този уикенд.

Етичната комисия е партийният отговор на поредицата скандали и обвинения в корупция, които разтресоха “Промяната” в последните месеци и доведоха до оставката на Кирил Петков като съпредседател и депутат. Така той пое отговорността, след като районни кметове обвиниха зам.-кмета Никола Барбутов (който още е в ареста) в корупция и напуснаха партията. След скандала и от ДБ настояха партньорите да вземат мерки.

Промените сега идват в отговор на софийските скандали, както и на фона на ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Тогава Петков заяви, че в партията тече вътрешна проверка, но резултатите от дейността на 5-членната контролна комисия не бяха оповестени публично. Още на Националния си съвет от 12 юли обаче формацията е решила да има промени и започнало да се говори за “вътрешна антикорупционна комисия”. Очаква се тя да налага санкции за корупционни или етични нарушения.

Общото събрание на “Промяната” този уикенд ще избере не само етична комисия, но и

нов състав на всички управленски органи,

включително председател. Това ще стане в залата с гласуване през приложение.

От създаването на партията до оттеглянето на Кирил Петков през юни той и Асен Василев бяха съпредседатели. Още през лятото Петков заяви, че не мисли да се кандидатира отново за ръководен пост, а ще обикаля структурите в страната. Партийци казват, че още не се е отказал да е знакова фигура в ПП, за това говори и активността му на водач на протестите за Благо Коцев.

Една от идеите била “съпредседател” да отпадне от устава и властта да остане в ръцете на един лидер, плюс Изпълнителния съвет. Различните лагери в ПП обаче постигнали съгласие да останат и двете възможности, разказват партийци.

Асен Василев е направил категорична заявка за нов мандат начело на ПП. Имало обаче

гласове и за бившия премиер Николай Денков

Депутати и дори кметове също били спрягани за алтернатива на Василев. Кой ще попадне на финалното гласуване, ще реши залата в събота, но все пак настоящият председател остава фаворит.

Както и досега лидерът на партията и всички членове на ръководните органи ще минат през пряк избор, включително Изпълнителното бюро. В БСП например то се определя от председателя.

Идеята е гласуването да се случи по подобие на това, което излъчи лидерите на “Да, България” през април - чрез приложение на телефоните. Ще участват присъстващите в залата, други

може да гласуват дистанционно,

но трябва да са се регистрирали в началото на заседанието.

Не е ясно ще има ли промени в числеността на ръководните органи. Сега в Националния съвет заседавам 65 души, които имат 4-годишен мандат. Оперативното ръководство беше от 12 - двамата съпредседатели, депутатите акад. Денков, Лена Бориславова, Андрей Цеков и Венко Сабрутев, кметовете на Благоевград и Пазарджик Методи Байкушев и Петър Куленски, евродепутатите Никола Минчев и Христо Петров (Хазарта), както и бившите депутатки Венеция Ангова и Калина Константинова.