От мрежата към Емрах и Константин: Бъдете мъже, извинете се!

Гонката между фолкзведите Емрах Стораро и Константин край “Бояна” разпали коментарите в социалните мрежи.

Ето какво става, когато объркаш пътя към сцената с този към състезателната писта – единият път води към аплодисменти, другият към КАТ. А най-лошото е, че тези клипчета всъщност показват не колко са ‘големи’, а колко отчаяно им трябва внимание. Книжка се връща, но уважение – трудно, пише Делян Делчев във фейсбук.

Според Даниел Иванов подобни действия са абсолютна подигравка с всички загинали по пътищата на страната ни.

Като жалка гледка я определя Лияна Динова. Какви апели към младите дават изключително нагли, самовлюбени и прочее, индивиди, пише тя.

Динко Динев пък поздравява полицията за навременната реакция и наложената глоба на Емрах Стораро. Призовавам въпросните “герои” да бъдат мъже и да си понесат отговорността за това, което са сътворили. Двамата много добре знаят, че са нарушили правилата и като публични личности имат отговорността към обществото с поведението си да са за пример. Много хора, в това число и деца ги следват и им подражават, заради това, уважаеми господа, бъдете мъже и се извинете!