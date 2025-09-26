Желязков пред ООН: Териториалната цялост на Украйна трябва да се възстанови напълно

Премиерът Росен Желязков подкрепи пълното възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Желязков държа реч на 80-тата юбилейна сесия на Общото събрание на ООН.

Той коментира и навлизането на руски дронове и самолети във въздушното пространство на страните от ЕС и НАТО.

"Пълномащабната руска агресия срещу Украйна, с нейните глобални последици, представлява екзистенциално предизвикателство за основания на правила международен ред. Това не е просто европейски конфликт - той заплашва самата легитимност на Организацията на обединените нации. Напълно неприемливо е държава основател на ООН със статут на постоянен член на Съвета за сигурност да води война, без да се съобразява с международното хуманитарно право и правото в сферата на човешките права. Единственият път към мира е ясен - суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а териториалната ѝ цялост - напълно възстановена. Необходимо е пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. През последните седмици Русия извършва груби нарушения на суверенното въздушно пространство на държавите-членки на ЕС и съюзниците от НАТО с дронове и самолети. Тези действия показват, че Русия е тази, която подкопава перспективите за мир. Тези действия не могат да бъдат толерирани и срещат нашата силна, колективна решимост и отговор."

"Решението за две държави ни дава надежда за мир", каза Желязков пред ООН по отношение на войната в Газа.