Откриват единствения у нас воден часовник на Сахат тепе в Пловдив

Ще мери триминутни интервали и ще е много точен

Единственият у нас воден часовник отмерва времето от днес на Сахат тепе в Пловдив и откриването му предстои преди обяд.

Той е подобие на антично съоръжение, което се е намирало на същия хълм.

"От книгата "Филипополис" на изследователя Мимо Райчев научихме, че на тепето е имало както воден, така и слънчев часовник. Водният е датиран между 125-а и 161 г. сл. Хр.

"Бяхме провокирани, проучихме на какъв принцип са работили тези съоръжения, изготвихме проект и го съгласувахме с Националния институт за недвижимото културно наследство. Парите за облагородяването на хълмовете никога не стигат, но се намериха дарители - хора, които обичат Пловдив и историята му, но мислят и за бъдещето", обясни кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

Часовникът ще отмерва триминутни интервали и се очаква да бъде изключително точен. Той се намира до телевизионната кула, до него е поставен и пилон с българския трибагреник.

"Прегърнахме тази идея и решихме да помогнем за възстановяването на часовника. Надяваме се той да привлече не само повече туристи, а и да накара пловдивчани да се качват на Сахат тепе", заяви Лъчезар Пенчев от сдружение "Тримонциум", осигурило финансирането от около 40 000 лв.

Водният часовник е изработен от пловдивския майстор Виктор Лимонов - осмо поколение леяр.

Предстои изграждането и на слънчев часовник, той ще е северозападно от часовниковата кула.