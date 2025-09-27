Константин за гонката с Емрах: Извинявам се на хората, но не съм нарушил закона

"Искам да се извиня на всички хора, които са почувствали някаква отрицателна емоция. На всички засегнати по някакъв начин. Но не съм нарушил закона."

Това каза фолк певецът Константин по повод гонката с Емрах Стораро - син на фолк изпълнителя Тони Стораро, заради която двамата бяха привикани в полицията. На Константин е наложена глоба в размер на 3000 лева, но все още книжката му не е отнета.

"По най-бързия начин отидох в КАТ, написаха ми акта, има време, докато влезе в сила - обясни Константин пред НОВА. - Законът предвижда отнемане на книжката, но все още не е взето решение. Казаха, че съм организатор на гонки, на битки - това не отговоря на истината. 32 години съм шофьор, никога не съм си позволил да се кача пийнал, никога не са ми взимали книжката, не съм имал ПТП. Минавам милиони километри и се съобразявям много. Не сме превишили скоростта с Емрах, това е първа и втора скорост, за две секунди. Но изглежда наистина доста стряскащо. Ако знаех какво ще се случи, трябваше да съм много малоумен, за да кача този клип. Няма да качвам повече такива клипчета, но пак казвам - аз не съм нарушил законите.

Ние трябва да бъдем модел за подражание. Нас ни наказват по-строго. Взимам си поука да съм още по-внимателен. 27 години се боря да съм симпатичен на хората. Искам да кажа на младите хора да са внимателни, от малко нещо може да стане голяма беля. Наистина не знам как се получи тази простотия", обобщи Константин.