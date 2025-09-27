ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хора от Труд блокират "Карловско шосе" в Пловдив, искат транспорт до селото

Следващият протест ще е утре на "Карловско шосе" в Пловдив.

Настояват автобусна линия №1 да пътува дотам

Жителите на Труд продължават безсрочните си протести с настояване за реално възстановяване на автобусна линия №1 до селото и нормална транспортна връзка с Пловдив. Следващата им акция е от 14,30 часа утре на "Карловско шосе" в града, където движението ще бъде временно блокирано.

Организаторите подчертават, че не целят да създават неудобство на пътуващите, а да бъдат чути и проблемът най-накрая да получи решение.

Общественият транспорт е основно право, а борбата на Труд е борба и за други населени места в страната, които страдат от липса на адекватни начини за пътуване, казват те.

