Кирил Петков поддържа Асен Василев за лидер

С малко ресурси и опит даваме сериозен отпор на статуквото, на ГЕРБ и ДПС. Трябват ни ресурси, за да имаме тил. След 20 г. искам да видя хора, които ще поведат ПП с идеята, че няма да са опозиция, а ще управляват и ще имат опита и знанията за това.

Това каза бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков в речта си пред общото събрание на партията, което тази неделя ще избере новите си управленски органи и лидер.

"Борбата е безкрайна, трябва да имаме структурите и хората за дълга битка, маратон. Изисква структуриране, трябват умни, честни хора с опит. Превъзходството на врага е, че има дългогодишен опит. Трябва да имаме същата програма, че след 20 г. ще имаме достатъчно опит да водим държавата напред и да бием тези, които имат 25-годишен опит", заяви Петков пред конгреса на ПП.

"Ценностите, които стоят зад "Продължаваме промяната": никой не е по-голям от каузата, а каузата е България. Политиката не е взимане, а даване. Важно е, когато дойде критичен момент да поемеш щафетата, да поемеш отговорност. Много партии започват с антикорупция, но трябва да надградим, защото хората имат много проблеми", каза Петков.

Той обясни, че е важно да бъде преодоляно чувството за арогантност в общността на ПП и призова да се търси диалог с избирателите и на другите партии.

"Не можем да казваме на възрожденците, че са просто едни объркани глупаци, на гласуващите за ГЕРБ, че са корумпета, а за ДПС - овладяни. Трябва да отворим каналите на комуникация. Има измамници, лъжци, крадци, не сте вие, а вашите политически лидери. Тази заблуда трябва да спре, пътят е друг, но това трябва да дойде от нас, не може да го чакаме от тях", допълни бившият депутат и основател на партията.

"Въпросът е в действията, не в думите. Действията може и да са малки, но когато говорим за тази кауза, това е измерването за нашия смисъл. Всичко друго е второстепенно. Всеки дава, колкото може. Всички трябва да осъзнаем, че сме дарители: даряваме време, енергия и поемане на рискове. Трябва да осъзнаем, че да получим доверието на всички хора зад нас е привилегия. Това е ценност, не само отговорност", категоричен бе той.

За партията трябвали финансиране, структури и медии, заяви още Петков. "Не можем да го правим като другите, трябва да е от хора, готови да дарят в политиката, а не да инвестират и да чакат за обществени поръчки. Това ще е част от моята задача. Ще отнеме време, но ако сме антикорупционната партия, пълна със свободни хора, ставаме наистина опасни за статуквото", обясни той.

Това е първото общо събрание на партията в ролята на опозицията. Необходими за вътрешни промени, ако ПП иска да си върне част от избирателите, които загуби през последните години, обясни Никола Минчев, който откри общото събрание.

"Връщането на подкрепата на избирателите може да стане чрез предлагането на трайни решения за проблемите на хората. Стана популярно да се пропагандира с израза "правим го за хората". Реформаторско правителство само ПП-ДБ може да предложи, най-новата история на България показва, че такива правителства не са леви", каза още евродепутатът от ПП.

"Коалицията с ДБ е без алтернатива. Ако хората смятат, че разделени можем да постигнем повече, историята показва, че за набирането на инерция не е помогнало простото съжителство, а истинско единомислие и единодействие", заяви Минчев.

Именно коалицията била общата победа за всеки от тях, допълни Кирил Петков. И заяви, че "това е начинът да продължим тази битка: заедно".

"Разчитам, че ще работим заедно с коалиционните ни партньори, това е обща отговорност. Надеждите на лошите герои да ни разделят, са невъзможни, защото осъзнаваме откъде ни идва силата", допълни той.

Бившият съпредседател на партията обяви, че издига номинацията на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев за изпълнителния съвет на партията. И заяви категорична подкрепа за оставането на Асен Василев начело.

