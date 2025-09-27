Борисов: Радев излъчва нервност, злоба и омраза, която не разбирам

"От пиедестала на държавен глава Румен Радев се занимава с един депутат като мен. Вчера Радев ме обвини, че не пускам министри на негови мероприятия. Аз ги пускам, но те не искат да ходят. Защото не могат да задават въпроси. Той излиза и си декламира, после се обръща и си тръгва. Няма нито едно мероприятие, на което „обединителят" да пропусне да говори срещу политическия си опонент. Радев излъчва нервност, злоба и омраза, която не разбирам."

Това каза по адрес на президента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той откри Националната академия на младежката организация на партията, която се провежда в Панагюрище.

"Президентът декламира хейт против правителството и се обръща и си тръгва. Министрите няма да как да стоят до президент, който се е превърнал в партиен лидер. Защо журналистите не го питат 1 млн. и 50 хиляди за „Боташ" откъде да ги взимаме всеки ден? От лекарите ли? Той ме пита къде са чувалите от „Хемус" - къде го чукаш, къде се пука. Какво печели държава от риториката между Радев, Борисов, Пеевски?! Искам да се създаде такава организация, че младите хора да различават истината и лъжата."

Според Борисов светът отива към война, а българите трябва да действат умно.

"Светът върви към много лошо - към война. Втвърдява се и позицията на Доналд Тръмп. Вместо на 70 години да са по-умерени световните лидери, те са по-амбицирани и с по-голямо его. Подготвя се 19-и пакет санкции срещу Русия. Вместо да бъдем умни и на фона на всичко по света да се предпазваме... Защо всички избират ГЕРБ на изборите? Удържах години наред и с президента Ердоган, и ЕК, защитихме целия балкански път и решихме проблема с нелегалната миграция. Вече сме надежден партньор и затова станахме пълноправен член на Шенген"

Борисов не пропусна да коментира и политическите си опоненти от ПП-ДБ, както и кмета на София Васил Терзиев.

"Най-големите в кавички евроатлантици ПП и ДБ саботират европейския път. Предстои ни първи бюджет с евро, изключително сложна задача. Дончев направи чудеса да договори променен план за възстановяване. Искам да им кажа, че цялата енергетика е обвързана с плана за възстановяване. Същевременно от ПП-ДБ искаха да подарят цялата енергетика на „Джемкорп". Същите тези борци срещу корупцията и неправдите вкараха своите олигарси в ПВУ, и то „дебело" - за 200, 300, 500 милиона. За да могат да ги пазят, вкараха и КОНПИ, оглавена от политическо лице - Бойко Рашков, явил се да променя България след десетилетия в ДС. Същото е и с кмета на София. Той буди симпатия в мен защото сме в идентични ситуации. Мракобесни сили му пречат да бъде кмет, той не може да управлява. Аз съм спечелил изборите, но не мога сам да управлявам. Въртя и суча да има мнозинство. Той не иска това да го направи, защото с никой не иска да се преговаря."

"Без Пеевски не можехме да преодолеем вота. Той и Асен Василев си вдигат топката един на друг, борят се кой да вдигне 0,2%, защото се борят за второ място. След като съборят правителството, какво става? От благодарност за това, че ги вкарахме в еврозоната, от ПП и ДБ - ту заедно, ту поотделно, продължават да саботират пътя ни.

Младите хора, които работят, пускат си ютуб канали, гледат бомбастични снимки с коментари с език на омпразата. И те не знаят кое е истина и кое не. Има групи партии, които само с това се занимават и подклаждат най-низките инстинкти. "

