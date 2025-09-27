ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стратегическо партньорство и бъдещи инициативи меж...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21378841 www.24chasa.bg

Томислав Дончев: Ако си обясняваме колко сме некадърни, ще се превърнем в такива

2304
Томислав Дончев Снимка: Велислав Николов

"Най-голямата щета е това, че омразата се превърна в основна съединителна тъкан на българското общество. То се раздели на малки групи, всички се мразят. Либерали и консерватори, леви и десни, селяни и граждани. Обществените отношения са изчезнали изцяло заради това, че се мразим. Вече сме намразили и себе си. Ако на един студент му обясняваш колко е прост и тъп, той ще стане такъв. Ако ние си обясняваме колко сме грозни и некадърни, ще се превърнем в такива."

Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на откриването на Националната академия на младежката организация на ГЕРБ в Панагюрище.

"Ролята на жертва е комфортна, защото нищо не зависи от теб - продължи той. - Политиките за развитие предполагат нещо съвсем друго. Пътят на развитие не минава през чудодейни решения. Искаме да върнем българската политика по-близо до реалността."

Очаквайте още подробности от срещата.

Томислав Дончев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?