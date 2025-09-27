Томислав Дончев: Ако си обясняваме колко сме некадърни, ще се превърнем в такива

"Най-голямата щета е това, че омразата се превърна в основна съединителна тъкан на българското общество. То се раздели на малки групи, всички се мразят. Либерали и консерватори, леви и десни, селяни и граждани. Обществените отношения са изчезнали изцяло заради това, че се мразим. Вече сме намразили и себе си. Ако на един студент му обясняваш колко е прост и тъп, той ще стане такъв. Ако ние си обясняваме колко сме грозни и некадърни, ще се превърнем в такива."

Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на откриването на Националната академия на младежката организация на ГЕРБ в Панагюрище.

"Ролята на жертва е комфортна, защото нищо не зависи от теб - продължи той. - Политиките за развитие предполагат нещо съвсем друго. Пътят на развитие не минава през чудодейни решения. Искаме да върнем българската политика по-близо до реалността."

Очаквайте още подробности от срещата.