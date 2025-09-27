Ангелче показва с пръст времето на уникалния воден часовник на Сахат тепе в Пловдив (снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За изграждането му са използвани материали и технологии, познати на римляните

Статуйка на ангелче показва с пръст времето на водния часовник на Сахат тепе в Пловдив, стана ясно при откриването на съоръжението. Вечерта водата се излива и започва да брои отново.

"Беше предизвикателство, беше интересно да го направим. Въпреки че е най-простият часовник, с него са реализирани основните принципи на физиката", каза майсторът Виктор Лимонов. И добави, че за изграждането са използвани материали и технологии, познати на римляните, макар начинът на работа да е бил по-модерен.

Той обясни, че римското време се деляло на 12 нощни и 12 дневни часа. "Чисто теоретично всеки ден са били с различна продължителност. От изгрев до залез са били 12 равни интервала", посочи Лимонов.

Кметът на район "Централен" Георги Стаменов определи часовника като уникален както за Пловдив, така и за България и Европа, тъй като по целия свят такива са изключително малко.

Изследователят Димитър Райчев пък посочи, че по проекта за водния часовник се работи от близо 5 г. Той подари на всички присъстващи картички с илюстрация как е изглеждала римската клепсидра.

Тя се е намирала от северната страна на Драматичния театър. Била разкрита в двора на пловдивчанина Георги Дишлиев, който на 28 декември 1906 г. открил частен театър "6 август". "Тогава намират остатък от клепсидра, а в съседния двор - от слънчев часовник", каза Райчев.

Лъчезар Пенчев от сдружението на дарителите "Тримонциум" пък заяви, че часовникът ще помогне за облагородяването на Сахат тепе и ще привлече повече туристи.