Атанас Атанасов: Да върнем коалиционния съвет на ПП-ДБ, за да не ни набиват клинове

Елица Чупарова

1904
Ивайло Мирчев, Кирил Петков и ген. Атанас Атанасов СНИМКА: Николай Литов

Силата на коалицията ПП-ДБ е в обединението, но когато упражняваме дейността си в политиката трябва да имаме съзнанието, че нещата не стават лесно.

Това каза лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов по време на конгреса на "Продължаваме промяната", на който ще бъдат избрани нови управленски органи на партията.

"България функционира с репресивна власт, която се използва срещу опозицията и пример за това е политическият затворник- кметът на Варна Благомир Коцев. Ние работим заедно, за да променим състоянието на държавата, макар и да става бавно.  Постиженията изискват упоритост и търпение", заяви ген. Атанасов пред делегатите.

"Трябва да бъдем търпеливи, за да разширяваме подкрепата си. Тази коалиция е единствената алтернатива на статуквото. Ние упорито трябва да теглим България на запад. Нека да бъдем уважителни, да водим диалог, за да може така да формулираме целите си и да ги следваме заедно", призова той.

И поиска да бъде възстановен коалиционният съвет между ПП и ДБ, за да могат да обсъждат и взимат решения заедно.

"В противен случаи винаги ще се търсят цепнатини, в които да ни набиват клинове. Вярно е, че хората винаги казват, че искат нови лица, но без старите муцуни не става", каза още Атанасов.

Очаквайте подробности от конгреса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

