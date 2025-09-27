Божидар Божанов: ПП-ДБ трябва да убедим хората с действия, че сме алтернатива на задкулисието

Общността от свободни хора, която заедно представляваме, е алтернативата за България. Тя е алтернативата на задкулисното управление с мутренски подходи, което виждаме напоследък. Тази коалиция може и трябва да убеди хората, че е алтернатива. Само посочването на причините за завладяването на държавата не е достатъчно, трябва с действия да убедим хората, че ние сме алтернативата.

Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов на общото събрание на "Продължаваме промяната", на което ще бъдат избрани нови управленски органи.

"Коалицията ни е нужна като отговор за политическата криза, която не си е тръгвала, а се връща с още по-голяма сила заради нелегитимното упражняване на власт", заяви Божанов.

Всяка от партиите фокусира действията си за собствените си приоритети, а различията са насочени към конструктивност. "Важна е общата цел. Можем да бъдем силни в многообразието, но трябва да убедим хората, че това е така. Да търсим подкрепата им по различни начини, но заедно", категоричен бе депутатът.

Той смята, че за поставянето на общите си цели са платили висока "политическа цена", загубили избиратели.

"Допускали сме и грешки, но те не са от липса на водещи принципи, те са от неопитност, конюнктура. Трябват ни механизми, за да убедим хората в това, в което вярваме. Трудно е, кадровите грешки се допускат от всички не защото не искаме да управляваме добре, а защото завладяната държава работи много добре. Макар да започнахме сериозна битка срещу това, нямахме достатъчна подкрепа, за да го доведем до край", каза още Божанов.

Политическата цел е да покажат, че това, което говорят е реалност и ще се постига с действия, обобщи лидерът.

