Асен Василев: Започнахме като пожар, няма да се откажем, докато не видим промяна

2021 г. тръгнахме като горски пожар, имаше нужда да се промени държавата. Имаше енергия за това. Хората ни дадоха доверие: 1/4 от избирателите ни дадоха доверие и ни натовариха с огромни очаквания. За първи път имаше реални удари по една система, която се беше окопала много здраво. Това, което мога да обещая, е, че няма да се откажем, докато не видим една богата и справедлива България.

Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред делегатите от общото събрание на партията, които днес и в неделя трябва да изберат новите ѝ управленски органи.

"Трябва да покажем, че и занапред България не е обречена да е на последно място. Предпоследни станахме, но мръднахме напред. След 10 г. ще сме в средата на Европа, с нормални доходи. Това не е битка, това е война. И тя ще бъде дълга, защото врагът е сериозно окопан. Това не е малка въхрушка, която иска да гради голямо "Д". Това е една система от хора и зависимости, която е градена десетилетия. И нейното ограничаване и постепенно разграждане също ще отнеме толкова", каза Василев.

Той обясни, че съставянето на кабинета "Петков" е било първото им трудно решение с Кирил Петков и въпреки това са успели да свършат много: като да дадат начало на процеса за вкарването на България в Шенген и еврозоната и получаването на първия транш от средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Нови избори можеха да вдигнат нашия резултат, защото показахме, че друга партия може да бие ГЕРБ, но не можехме да оставим България без правителство в този момент. Идеологически противници трябваше да си подадат ръка, никога не сме имали илюзии за ИТН, но каузата България беше по-голяма от резултата, който ПП може да направи. Ако нямаше правителство, когато започна войната, всички щяхме да живеем по-зле днес", смята лидерът на ПП.

"Тогава нямаше с кого да се посъветваме, излязохме и казахме "Без ГЕРБ и ДПС" и започнахме да работим. Успяхме да махнем огромна икономическа зависимост като руския газ, доходите да растат повече от инфлацията, поставихме началото на процеса за Шенген и еврозоната и да получим първия транш средства по ПВУ. Когато падна кабинетът "Петков", стана с надеждата, че нещо може да се промени", обясни той.

"Когато можехме да станем част от статуквото, казахме "не". В момента е много лесно да кажем, че поколението на родителите ни ни вкараха в НАТО и ЕС, ние ни вкарахме в Шенген и еврозоната и е ред на младежите. Ако не бяха толкова нагли, може би щяхме да се замислим", допълни той, правейки препратка към Бойко Борисов, който днес говори пред младежи от ГЕРБ в Панагюрище.

