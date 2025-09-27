Йотова отвръща на Борисов: Има кампания срещу президентската институция

Вицепрезидентът Илияна Йотова отговори на думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към президента Румен Радев. По-рано днес Борисов каза, че той се е превърнал в партиен лидер и министрите от правителството нямат място до него.

"Президентът кани в делегации хора, които могат да вършат нещо за България. Ако министри не искат да участват в подобни инициативи, значи те не са на местата си, защото не само не си вършат работата си, но работят срещу интересите на страната. Що се отнася до репликите към президентската институция – вижте, очевидно е, че има кампания срещу нея, в навечерието сме и на президентски избори само след една година. Така, както 12 години Борисов водеше война с всички политически партии – и свои, и чужди, така ще бъде очевидно и в тази една година. За мен по-важни са съществените въпроси за България, а не какво той мисли за президента или въобще за нашата работа", заяви Йотова.

Тя гостува в Маджарово, където участва в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи.