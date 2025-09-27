Нанков: Езикът на омразата вече е визитната картичка на върховния разединител на нацията

"Езикът на омразата не ни е в стилистиката. Но той вече е визитната картичка на върховния разединител на нацията Румен Радев."

Това казва депутатът от ГЕРБ Николай Нанков след престрелките между президента и Бойко Борисов през последните дни. Ето какво още казва той.

"И за да ни разбере, на неговия език ще изразя една хипотеза за митичните чували, за които все пита. Ще я подкрепя и с факти. Защото още другата седмица след пускането на лот 1, (участъка между пътните възли "Боаза" и "Дерманци") цяла България ще види къде са митичните чували от "Хемус" - те са в асфалт, съроръжения, инфраструктура, мантинели, маркировка. Това е ползата за гражданите. А ползата от гордостта на Радев - загробващият договор с "Боташ", по който всеки ден държавата плаща 1 050 000 лева, никой не може да ги види. Защото срещу тези пари държавата не получава нищо. Ама нищо.

И така - президентът най-добре е да попита своя секретар вътрешна политика Копринков къде са чувалите и дали те не са пръснати вместо мантинели и знаци по трасето на "Пътя на Копринката". Защото за осем месеца именно служебните му министри са направили няколко многомилионни подаръка на нарочената от тях за лоша фирма с чувалите от "Хемус". Какви военни стратези, а?! На левия фланг пускат димките за нередности и чували с магистралата, на десния фланг - димки за "порочните" договори за текущ ремонт и поддържане. А по парадния път си вървят подаръците - плащания за стотици милиони, че и законови нарушения. А в замяна - чували. Ето и малко факти:

- Бяхме сключили пилотно най-рестриктивния договор за строителство на голям обект. Той предвиждаше плащане след цялостното приключване на обекта. Без аванси и междинни плащания.

- Какво направиха министрите на Радев - анексираха го. Незаконно го анексираха през 2022 г. И затекли едни плащания....копне малко фирмата, държавата плаща, после пак копне - пак й се плаща.

- Обектът още не е завършен. Но са били платени над 360 млн. лв. от неговите служебни министри.

- А с различни процедурни хватки стойността на договора е била увеличена над два пъти в периода 2022 - 2024 г. От 270 млн. лв. на почти 599 млн. лв. (вижте приложените документи).

- Отделно уж порочните договори за текущ ремонт и поддържане - от сутрин до вечер ги громяха в тв ефира. И хоп - успоредно с това почти 500 млн. лв. по платени пак на същата "фирма с чувалите" (както я наричат те).

Сами си направете изводите. И помнете, че другия път Радев като заговори за митичните чували от "Хемус", то вероятно е, за да не бъде питан за чувалите по пътя на Копринката.

И не на последно място поздравления за министър Иванов и екипите на МРРБ и АПИ, че постепенно успяват да възстановят високото темпо на строителство и по АМ Хемус, и в цялата страна.