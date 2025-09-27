И Столична община с масово гледане на волейбол финала - пред "Св. Александър Невски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичната община организира гледане на финала на Световното по волейбол на площад „Св. Александър Невски", съобщават от нейния пресцентър.

На 28 септември (неделя) от 13:30 ч. столичани и гости на града ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла.

Събитието ще се проведе на площад „Св. Александър Невски" по инициатива на кмета Васил Терзиев и е със свободен вход.

За всички присъстващи Столична община осигурява голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно.

„След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават," заяви кметът на София.

От екипа на Терзиев канят всички да дойдат "с приятели, семейството, флаг, дъждобран (без чадъри) и най-важното – добро настроение!"

Столична община изказва специална благодарност на всички партньори и съмишленици, които с големи сърца и в кратък срок се включиха, за да бъде подсигурено всичко необходимо за това празнично и емоционално събитие, завършва прессъобщението.