Първият дипломат на САЩ във Враца: Заедно изграждаме мостове на приятелство и разбирателство

С подобни събития изграждаме мостове на приятелство и разбирателство, заяви във Враца по време на откриването на двудневния фестивал на американската култура временно изпълняващият длъжността посланик на Съединените американски щати (САЩ) в България Мартин Макдауъл. По думите му с такъв празник се задълбочава връзката, разбирателството и признателността между хората. Това съобщи БТА.

Чест е за мен да съм заедно с вас в този красив, исторически град, добави Макдауъл. Благодаря на всички граждани, които сте тук, за да се запознаете с богатата палитра на американската култура, храна, музика, традиция и иновации, каза посланикът.

По време на откриването кметът на Община Враца каза, че с подобни събития ставаме духовно по-богати. По думите му запознаването с различните култури помага да бъдем широко скроени и да показваме на децата си, че светът е голям и имаме възможност да се развиваме като нация и общество, когато сме с приятели от много държави.

На откриването на двудневния фестивал на Американската култура във Враца бяха зам.-министърът на външните работи Николай Павлов, зам.-министър на туризма Павлин Петров и народният представител Красен Кръстев.

Дипломатическите отношения между Съединените американски щати и България датират от повече от 130 години, а приятелството далеч преди това, каза зам.-министър на външните работи Николай Павлов. Той каза, че по отношение на енергетиката отношенията между двете държави са свързани с проекти, които вече се изпълняват и които ще гарантират, че Северозапада и Враца ще остане енергийното сърце на България.

Зам.-министър на туризма Павлин Петров напомни от сцената, че днес е Световен ден на туризма. За мен е удоволствие да съм във Враца и Врачанския балкан и да ви приветствам от името на Министерството на туризма по повод днешния празник, който обединява целия сектор и дава възможност за туристическо развитие на регионите и страните, каза Петров. По думите му туризмът е освен среща с природните дадености, така и културно, историческо преживяване, което ни запознава с историята, традициите и гостоприемството на народите.

В откриването участваха деца от две детски градини във Враца и танцов клуб към Център за подкрепа на личностното развитие - Враца. В двата дни на фестивала са предвидени редица активности. На площад Христо Ботев са организирани американско барбекю, традиционни храни, сладки изкушения, напитки, изложение на американски автомобили и мотори, атракции с папагали, плитки и временни татуировки, томбола с награди и още много изненади. Тази вечер рок група „Монолит“ ще изнесе концерт, а в неделя са предвидени изпълнения на мажоретни състави, стрийтбол и DJ парти.

Част от празничното събитие е разположена изложба с обекти в България, подкрепени от от Правителството на САЩ по програмата "Посланически фонд за опазване на културното наследство" (AFCP). От 2002-ра до 2018-та година са подкрепени осем проекта на стойност над един милион долара. Сред тях са обекти във Видин, София, Пловдив, Силистра, Несебър, Свещари.

Фестивалът на американската култура се провежда във Враца за първи път. Междувременно през уикенда в областния град започна и Пътуващ фестивал на науката, книжен базар, част от фестивала „Враца – книжен град“ и трети кръг от Национален шампионат по планинско изкачване "Враца 2025".