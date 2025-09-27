Младежи купуват райски газ като сметана от бензиностанция в Първомай, собственикът глобен

Продавач твърдял, че във флаконите има сметана

Собственикът на бензиностанция в Първомай ще трябва да плати глоба от 3000 лв., след като било установено, че младежи системно си купуват оттам райски газ.

Тя се намира близо до хранителен хипермаркет и на 19 януари м.г. на паркинга му се събрали няколко младежи. Решили да подишат райски газ и понеже знаели, че в бензиностанцията продават от този артикул, едно от момчетата отишло дотам. Купило трите флакона с картинка на ягода, поотделно окомплектовани с пълнител във формата на тръбичка и с балон, и се върнало при останалите. Дошли и други младежи и всички заедно започнали да вдишват от диазотния оксид. За поведението им бил подаден сигнал и на мястото бил изпратен полицейски екип.

В последвалите разпити управителят на бензиностанцията потвърдил, че там се предлага райски газ, но само на пълнолетни. С промени в Закона за здравето от 2023 г. обаче продажбата на диазотен оксид е разрешена само за медицински цели и като добавка при производството или преработката на храни. На дружеството била наложена глоба от 3000 лв. от Регионалната здравна инспекция в Пловдив.

Собственикът обжалвал наказателното постановление и в хода на делото продавач заявил, че във флаконите имало сметана. Състав на Районния съд в Първомай обаче не приема тази версия, събрани са и данни, че забраненото вещество се продавало системно в обекта, и санкцията е потвърдена.

Решението подлежи на ново оспорване пред административните магистрати в Пловдив.