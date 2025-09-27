Вицепрезидентът: Тракийската съдба липсва в учебниците, това е родоотстъпничество

Илияна Йотова участва в Националното тракийско поклонение в Маджарово

Тракийският въпрос липсва от учебните на нашите деца, това граничи с родоотстъпничество и предателство. Децата ни трябва да знаят за клетата тракийска съдба. Тази памет е отправна точка за бъдещите българи, които ще взимат решения не само за собствената си съдба, но и за съдбата на България. Отправна точка е за добро и зло, за това как да се разбира днешният свят, изпълнен с войни и унищожени човешки съдби. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към множеството хора, с които за поредна година участва в Националното тракийско поклонение в Маджарово, посветено на разорението на тракийските българи, съобщиха от пресцентъра на президенството.

„Уважавам инициативите на Съюза на тракийските дружества в България заради паметта на загиналите и прокудените от домовете си тракийци, заради паметта за историята, защото тя е добрият урок в трудните времена днес", заяви вицепрезидентът.

В словото си Йотова посочи, че през 1913 г. тази част на България е потопена в кръв и страдание, убити са над 2000 невинни души, които „искаха своята Родина".

Вицепрезидентът подчерта, че тракийският въпрос е кауза за нея и президента Румен Радев. „Все още няма справедливост за наследниците на тракийците. Българската държава няма самочувствието да постави въпроса за техните обезщетения пред турската държава, в дух на добросъседство и разбирателство, с всички възможности на дипломацията и преговорите", заяви Йотова.

„С присъщия ни напоследък нихилизъм сме отместили встрани тази страница от българската история. Няма как да се съгласим с подобна политика, тя още веднъж показва, че на България са нужни силни политици. Съревнованието помежду им трябва да е кой може повече да даде за България, а не кой колко в повече притежава. Защото както казваше Капитан Петко войвода, „ей това е, дето разваля света", подчерта вицепрезидентът.