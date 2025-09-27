ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

За финала по волейбол на голям екран столичния стадион "Юнак" отваря в 12 ч.

Щастливите финалисти, на които утре цяла България ще стиска палци. Снимка: ММС

Министерството на младежта и спорта, кани всички граждани и гости на столицата за масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата.

Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран на стадион „Юнак" в София, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира.

Вратите на стадион „Юнак" ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен.

Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия. Нека заедно станем свидетели на писането на историята! С тези призиви завършва поканата на спортното министерство.

