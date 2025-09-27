ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мръсните тайни на БГ историята: Как румънската кра...

И в Пазарджик ще гледат финала по волейбол на живо - в парк "Стадиона"

Диана Варникова

[email protected]

Сцената в парк "Стадиона"

В неделя, от 13:30 ч., Община Пазарджик ще излъчи на живо финала на Световното първенство по волейбол на голям екран в парк „Стадиона", в рамките на „Фестивалия". Поканени са всички жители и гости на града да подкрепим националния отбор заедно! Това съобщи кметът на общината Петър Куленски, който също е волейболист и е картотекиран като състезател в местния клуб "Бенковски".

България записа исторически успех – първи световен финал от 55 години, след като тимът си извоюва място в мача за титлата на шампионата във Филипините. Това е едва втори финал за страната ни на световно първенство след 1970 г. в София.

Вход: свободен

