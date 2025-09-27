В спецакция хванаха 20, подкарали автомобили след употреба на алкохол

12 661 моторни превозни средства са проверени досега в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 15 176 водачи и пътници. Съставени са 3360 фиша и 673 акта за установени административни нарушения, съолщават от пресцентъра на МВР.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 20 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират петима, трима са отказали тестване.