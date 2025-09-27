ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Две катастрофи за минути на пътя Кърджали – Момчилград

Снимка: Архив

Два пътни инцидента се случиха в рамките на минути на отсечка от около 500 метра на пътя Кърджали – Момчилград.

При първия случай лек автомобил, управляван от млад мъж, излиза от контрол. Колата се качва на мантинелата и се преобръща в дълбока канавка.

Шофьорът е без сериозни наранявания, само с уплаха. Тестът с дрегер е отрицателен, пише БНТ

При втория инцидент, по непотвърдена информация, водачът е задрямал зад волана. Автомобилът навлиза в насрещното движение, след което излиза от пътното платно и спира извън него. И в този случай няма пострадали.

Снимка: Архив

