210 собственици на мотори, ретро и класически коли участваха в първия ретропарад в Троян

Общо 210 собственици на мотоциклети, ретро и класически автомобили участваха в първия ретропарад в Троян. Организатор е „Автомобилен ретро клуб - Троян", с подкрепата на Община Троян и няколко местни фирми. В началото на ретро събора поздрав към присъстващите със свои изпълнения отправи Представителен общински младежки духов оркестър с мажоретки – Троян.

„Към този момент парадът е повече от успешен, не сме вярвали, че ще дойдат толкова гости и приятели на класическите автомобили, за което сърдечно благодаря и се надявам да стане традиция и да го правим всяка година." Това каза за БТА Милен Радков, председател на „Автомобилен ретро клуб – Троян".

По думите му идеята за организиране на ретропарада се ражда, още когато преди няколко години „Жигули"-то на член на ретро клуба в Троян навършва 50 години. Колегите на собственика изпълняват мечтата му за съвместна обиколка на града, като само за няколко дни успяват да организират за участие около 35 автомобила. От там нататък пътят за нещо по-мащабно остава открит, разказа Радков. Троянският автомобилен клуб подготвя ретро парада в продължение на два месеца, а за предизвикателствата при организацията може да се напише книга, добави той.

„Привличаме много туристи по този начин, запознаваме и подрастващите със старите технологии, които са в основата и на новото. Казват, че всичко ново, е добре забравено старо, така че в основата на тези автомобили могат да се видят технологии, които смятаме, че сме открили наскоро – например инжекционна система от 1930 г. Така че, тези паради имат за цел да обогатяват знанията на хората и технически, и исторически", каза още Милен Радков.

За да покажат своите оригинални или реставрирани автомобили и да обменят опит с колеги, в планинския град се стекоха 190 участници от София, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Смолян и още десетки български градове, като преобладаващата част от автомобилите пристигнаха на собствен ход. Мотоциклетите, участващи в събитието, бяха 20, а сред тях имаше популярни марки от миналия век като „Ява", ЧЗ, ИЖ, МЗ, „Балкан" и др. Условие за участието беше машините да са произведени преди повече от 30 години.

Сред най-старите автомобили в изложението са Essex Superfix от 1928 г., моделът Standart 9 от 1932 г., от който са останали само пет коли в света и Mercedes 500K от 1934 г. Сред колите, привлекли голямо внимание от страна на публиката, бяха и „Ролс Ройс" от 1959 г., кола на народната милиция с всички характерни атрибути, трабантчето на пеперудената фея и др.

Сред участниците в ретропарада имаше разнообразие от модели, произведени през миналия век на Запад - Mercedes, MG Roadster, Mustang, Austin, бразилски спортен MP Lafer, Citroen и много други. Автомобилостроенето на бившите социалистически страни бе представено от коли „Варшава", „Волга", ВАЗ, „Москвич".

Парадът не мина без традиционните конкурси, в които бяха връчени награди за най-добре реставриран автомобил, най-добре реставриран мотоциклет, награди на кмета на община Троян, на публиката, на спонсорите, както и специални награди за най-атрактивните автомобили.

Посетителите на ретро парада имаха възможност да разгледат и колекцията от почти хиляда различни ретро тютюневи изделия на Димитър Георгиев от Силистра. В нея са включени стотици кутии с цигари, пури, пурети и др. изделия, произведени в България между 1904 г. до 1989 г. Сред най-интересните експонати са кутия с образа на Гунди, български пури, цигари на придворния доставчик „Картел", билкови цигари за отказване на тютюнопушенето и цигари за астматици. Мнозина местни жители с изненада научиха, че в Троян е съществувала тютюнева фабрика, произвеждала цигари „Червен рак" и „Балканска звезда".

Кулминацията на събитието беше парадно дефиле през града, в което се включиха всички автомобили. За всички участници в ретро парада организаторите са предвидили символични подаръци, както и тур, и дегустация в местния винпром.