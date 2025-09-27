Депутат от ГЕРБ: Ако Благомир Коцев ме беше послушал, сега щеше да е при семейството си

Аз няколко пъти съм апелирал към кмета на Варна да подаде оставка, защото виждам неговата управленска немощ, както и тази на екипа му. Ако ме беше послушал, сега щеше да е при семейството си. Това заяви депутатът от ГЕРБ и варненски адвокат Бранимир Балачев в интервю за БНР, в което коментира делото срещу кмета на Варна и отказа на съда да го пусне от ареста, където той е вече трети месец.

Според него недоволните от ареста и делото срещу Коцев във Варна са "една група от 200-300 души, което не е нещо фатално на фона на половинмилионна Варна".

"Благомир Коцев и защитата му допринесоха за впечатлението, че ако е на свобода, би допринесъл за саботиране на делото", каза Балачев.

Няколко пъти зам.-кметът Павел Попов казал как от ареста Коцев му дал разпореждане. "Мярката цели да предотврати такова вмешателство. Нека те да се сърдят на себе си. Върхът на айсберга е даване на интервюта. Учудвам се как прокуратурата си позволява той да дава такива интервюта, да разписва пълномощни. Това са недопустими неща", посочва Балачев.

"За мен, това което чета в определението на различни състави, е, че е извършил длъжностни престъпления", сочи още депутатът.

"Има готово дело в следствието, което сигурно ще бъде приобщено. (...) Има повдигнато обвинение на Коцев", казва Балачев.

"Ще го задам (въпроса) на първата среща с главния прокурор защо това дело не е приключило и защо не е внесено в съда", посочи още депутатът.