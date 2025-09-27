В района на ГКПП Кулата е спрян румънски шофьор с невръчени 26 глоби

При специализирана полицейска акция, проведена в района на бившия граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Кулата, е установен румънски шофьор с невръчени 26 глоби на обща стойност около четири хиляди лева. Водачът е спрян, дължимите глоби са му връчени. Той е заявил, че ще ги заплати по банков път, като ще използва отстъпката, предвидена в Закона за движение по пътищата. Румънецът е извършил и друго нарушение, за което му е съставен фиш, който е заплатил на място чрез пост терминалите. Това съобщи старши инспектор Георги Бучков от сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР в Благоевград. Акцията е започнала в 8 часа сутринта, до момента са установени 13 случая на водачи, които се движат с незаплатени глоби.

Старши инспекторът поясни, че от известно време тече процедура по синхронизация на автоматизираните информационни системи на Националното тол управление и МВР. Днешната акция е поредната стъпка в надграждането на тази синхронизация. В рамките на специализираната полицейска операция на двете институции системата на националното тол управление засича автомобили основно с чужда регистрация, които се движат по пътищата на България с неплатени или невръчени глоби. Информацията се подава и до служителите на МВР, които спират водачите и им връчват глобите. На водачите се предоставя възможност да заплатят на място тези глоби чрез ПОС терминал. Ако не желаят, служителите на МВР ги информират за другите възможности за заплащане на глобите. При установяване на нарушение на място, се съставя глоба с фиш. Съгласно измененията в Закона за движение по пътищата, които влязоха в сила от септември, ако водачът не заплати на място, се прилага принудителна мярка и номерът на автомобила се сваля, а свидетелството за регистрация се отнема до заплащане на глобата.

Старши инспектор Георги Бучков от сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР уточни, че днешната акция е стъпка към осигуряване на по-висока събираемост на глоби спрямо чужденците. Той е на мнение, че в България има доста методи за връчване на глоби, за събиране на дължимите суми, но спрямо чужденците те са значително по-малко. По-рано дължимите глоби са се връчвали на чужденците на граничните пунктове. След влизането в Шенген, този начин за събиране на дължимите суми отпада. Това е начин за по-голяма събираемост. Такава акция тече на всички контролно-пропускателни пунктове, каза още старши инспектор Бучков.