Румен Христов: Радев очевидно иска да участва в политическия живот на страната

Аз мисля, че инициаторът на тези тежки взаимоотношения през последните месеци, може би година и нещо, е г-н Радев. Той очевидно иска да участва в политическия живот на страната, в което няма нищо лошо, но за това е необходимо да напусне топлото място, което в момента обитаваш, да си направиш партия и да участваш на следващите избори. Така лидерът на СДС Румен Христов коментира пред БНТ напрежението между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и президента Румен Радев.

"Като е изнервен (бел. ред. - Румен Радев) минава доста границите. Усещам неща, които той през последните 6-7 години не беше допускал в речника си. Сега се появиха", допълни Христов.

"Водната криза е проблем който съществува не от днес. Водопреносната мрежа е много стара, не издържа на налягането, пука се по много места. Всички кметове, които бяха инициативни и извършиха водни цикли, нямат проблем с водоснабдяването", каза Христов.

"Г-н Борисов беше един много динамичен министър-председател и посещаваше всички места, където имаше проблеми и въпроси за решаване. Такъв му е стила на работа. Така се случи, че в момента имахме делегация в ООН във връзка с 80-ата годишнина. Но аз се надявам министрите да застанат на място и да помагат най-малкото с координацията", заяви той.

"Изключително е важно осигуряването на вода за напояване, но тя не може да бъде приоритет пред водата за битови нужди, питейната вода. На трето място е водата за производство на електроенергия, твърди лидерът на СДС.

"Държавата е с главно "Д", защото е държава в която ние живеем, която ние уважаваме. Вероятно ролята която тя може да заеме според него (бел. ред. - Делян Пеевски) е още по-голяма. Това е вече малко до идеология - дали по-скоро по-социалното в държавата и нейната поява в сектори, които заслужават да бъдат наистина държавни или да оставим по-скоро на пазарните механизми и да се решават по този начин въпросите в държавата. Аз като десен човек смятам, че колкото по-малка намеса на държавата има, толкова по-добре. Но пък има моменти, в които наистина държавата е нужна и когато тя е слаба, наистина има нужда да бъде сложена на пиедестала, на който заслужава. Управлението е колективно действие, то не е еднолично. Еднолични управления има само в диктаторските режими", каза Христов.

"Ние имаме нужда не от война между институциите, имаме нужда от това да гледаме в една посока. Президентът не гледа с нас в една посока. Той гледа на Изток, ние гледаме на Запад. Това ни притеснява", посочи Христов.