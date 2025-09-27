ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Разрушиха изоставената къща в Хасково, където бе открит в бидон трупът на Маги (Снимки)

Разрушена е къщата , в която бе открит трупът на убитата 18-годишна Магдалена Русева СНИМКА: haskovo.net

Разрушена е къщата край улица „Амур", в която бе открит трупът на убитата 18-годишна хасковлийка Магдалена Русева. Това е било възложено от Община Хасково, откъдето са изминали всички процедури по издирване на собственици, пише haskovo.net

Маги бе убита чрез удушаване на 26 април 2025 г. в къща на улица „Тимок". Трупът й бе изнесен в бидон, който бе захвърлен във вече разрушената къща на улица „Амур", намираща се на около 600 метра от мястото на престъплението.

За зверството е задържан 17-годишният Иван Костов, който е направил самопризнания. Установено е, че той е удушил девойката с връв в дома на дядо си, но в продължение на четири дни е крил за тежкото престъпление.

Вече 5 месеца младежът е с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража". 

