Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Прекратиха регистрацията на учебна кола в Пловдив, курсистът нямал книжка и не бил на урок

Ваня Драганова

Учебна кола на пътя Снимка: Архив

Не се водел в час по шофиране в графика на инструктора

Регистрацията на учебна кола беше прекратена за 6 месеца с мотива, е инструкторът е дал да кара на неправоспособен водач, който в този момент не се води в час по практическо обучение. Автомобилът "Пежо" бил спрян за проверка около 10,20 часа на 22 юни т. г. на кръстовището между бул. "Цар Симеон" и ул. "Ягодовско шосе". Зад волана бил курсист, чието име не фигурирало в графика за шофиране в този час, отделно бил без колан. Инструкторът бил санкциониран като собственик на МПС, който го предоставя на човек без книжка. 

Обжалвал санкцията пред Административния съд в Пловдив и обяснил, че прави графика кой от обучаваните кога ще кара предния ден, а се случва курсистите да си сменят часовете. Съставът приема, че става дума за практически урок по шофиране, макар и в нарушение на правилата заради несъответствията в графика, за което се полага наказание, но не и като наложеното.

Така принудителната мярка със свалянето на номерата е отменена с решение, което не подлежи на обжалване. 

