Мръсните тайни на БГ историята: Как румънската кра...

Желязков благодари на българския волейболен отбор и каза, че заслужава да е шампион

Росен Желязков КАДЪР: БНТ

Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националните отбори по тенис и волейбол. Той направи изказване по време на брифинг след пристигането си от САЩ, където бе по повод годишната сесия на Общото събрание на ООН.

"Една огромна благодарност към нашия национален отбор към това, че те заслужиха това да са шампиони, защото за мен те вече са шампиони", заяви Желязков.

"Благодаря им за радостта, която ни дариха и емоциите, които ни създават. Една благодарност за техния професионализъм, за тяхната отборна игра, за тяхното умение и за тяхната младост", добави премиерът. "С такива млади хора България има бъдеще. От нас остава само да ги подкрепим и да им благодарим за това, че в този момент отново ни карат, ние, българите да сме заедно", каза Росен Желязков.

