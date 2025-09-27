Лена Бориславова знаково отсъства от конгреса на "Промяната"

Едно от най-разпознаваемите лица на "Продължаваме промяната" Лена Бориславова не се появи на конгреса на партията, който се провежда днес и утре в "Интер Експо Център" в София.

Юристката не бе сред депутатите, седнали на първите редове в залата, нито сред делегатите, които имаха над 1 час време за разговори, след като откритата част на общото събрание на ПП свърши. Там като гости бяха лидерите на партиите от коалиционния им партньор ДБ ген. Атанас Атанасов, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. Поканени бяха и коалиционните партньори от ДБ Атанас Атанасов, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев СНИМКА: Николай Литов

В последните месеци, откакто Кирил Петков остави Асен Василев единствен лидер на "Промяната", усилено се говори за напрежение между бившият финансов министър и Бориславова. Дори се заговори, че той планира да я изключи от партията именно по време на конгреса, ако преди това сама не подаде оставка.

Лена Бориславова е сред знаковите лица на "Продължаваме промяната" още от създаването на партията и винаги е била един от най-доверените съветници на Кирил Петков.

На конгреса този уикенд се очаква да бъдат направени промени в устава на партията, както и да бъде избран нов състав на партийните органи, сред които изпълнителен, контролен и национален съвет, както и да бъде съставена новата етична комисия, която по същество напомня на антикорупционната комисия (КПК). На първия ред в залата седяха Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков СНИМКА: Николай Литов

Трябва да бъде избран и нов лидер. По неофициална информация засега единствен кандидат остава досегашният председател на ПП Асен Василев, който пое еднолично партията, след като Кирил Петков подаде оставка като депутат и съпредседател в края на юни, заради корупционния скандал, който се разрази около бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Носят се обаче и слухове, че има и друг кандидат за лидерството на ПП, но все още не е ясно кой. Това ще се разбере утре, когато делегатите гласуват за новия си председател.