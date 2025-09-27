Александър Симидчиев: Опозицията трябва да бъде чута

Имаме общи цели, работим синхронно, но опозицията трябва да бъде чута. Това коментира пред БНТ Александър Симидчиев от ПП-ДБ.

„Макар че имаме различия, те могат да бъдат в различен начин на гласуване по даден конкретен въпрос, но целите ни са общи. Имаме общи цели, свързани с това държавата да стане правова, да имаме съдебна система, която работи ефективно, да се спре с мутризацията на цялото ни общество. Тоест, това са неща, които трябва да бъдат постигнати, и двете части, ако може така да ги нарека – двете части на парламентарната група, работят абсолютно синхронно под тези въпроси", така той коментира единството и действията на опозицията в парламента.

Относно протестите на ПП-ДБ Симидчиев каза:

„Нямаше нужда от много присъствие, имаше нужда от ефективни действия, и колегите направиха един много добър протест, който реално постигна ефекта си."

Относно критиките, че правителството има повече министър-председатели, Симидчиев заяви:

„Защото той смята, че тези, които са вицепремиери, могат да се изживяват като премиери. То явно в някои случаи той е прав, защото в случая с посещението, примерно, на един от вицепремиерите в Китай, явно той си прави каквото си иска без знанието на премиера. Така че по отношение на много премиери, хилава държава – това, което се случва, не е много редно. Единоначалието винаги е било в основата на работещите институции. Защото когато се кланят на много премиери, администрацията не знае на кой да се кланя повече и основно се занимава с кланяне вместо да се върши работа", коментира още Александър Симидчиев.

Симидчиев подчерта, че ПП-ДБ е присъствала в парламента, но не се е регистрирала: Това е начин опозицията да се изяви и когато нещо се предложи от опозицията, то се неглижира.

По темата за изкуствения интелект Симидчиев обясни нуждата от регулация и национална рамка:

„Изкуственият интелект е изключително мощно средство. Той както може да върши огромни ползи, може да направи и големи бели. Той е като доктор Гугъл, само че на стероиди... От тази гледна точка, ако нямаме регулация, която да мисли и за това как да ограничим негативните страни, особено без обучение на местно ниво, може да свърши доста бели", обясни депутатът от ПП-ДБ.

Симидчиев подчерта, че законът ще осигури плавно внедряване на ИИ, регулирано и безопасно, за да се намалят рисковете и да се увеличи ефективността на държавната администрация и здравната система.