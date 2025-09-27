Охранител блъсна и уби жена, дадоха му 14 месеца условно

Направих всичко възможно да ѝ помогна - изкуствено дишане, държах й ръцете, докато дойде линейка, обясни пред съда Нешо Чонов

14-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок получи Нешо Чонов, причинил по непредпазливост смъртта на 78-годишната София Нешева, като я блъснал при движение на заден ход в Сопот. Съдебният състав, председателстван от Веселина Семкова, прие, че след инцидента 56-годишният мъж е направил всичко възможно, за да помогне на пострадалата жена. Наказанието му включва 20 м. без книжка, но от този срок ще бъде приспаднато времето от 6 юни м.г., когато свидетелството за управление на Чонов е било отнето с прокурорско постановление.

"Съжалявам много, че стана така нелепо. 25 години съм бил униформен - военнослужещ, и съм работил винаги по правилата. Съжалявам, направих всичко възможно да ѝ помогна. Изкуствено дишане, държах ѝ ръцете докато дойде линейка", каза в началото на съдебното заседание Нешо Чонов. Мъжът посочи, че искал да изкаже съболезнования на близките на Нешева, които познавал, понеже живеели близо, но познати го посъветвали, че не е удобно да ходи на погребението. Той се призна за виновен и делото премина по съкратената процедура, а наказанието му е след редукция с 1/3.

Катастрофата стана на 4 юни м.г. Мъжът управлявал "Сузуки Гранд Витара" назад с ниска скорост - 7,13 км/ч., не видял жената и я блъснал. Тя била трудноподвижна, вървяла с патерица и едва пристъпвала по улицата. Според експертиза се движила с 0,94 км/ч. След инцидента била откарана в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където издъхнала.

Прокурор Данаила Станкова поиска от съда да наложи на Чонов 3-годишна условна присъда и да му отнеме книжката за повече време. "Ако се беше убедил, че пътят е свободен и беше осигурил човек, който да наблюдава, докато извършва маневрата, е могъл да избегне инцидента", каза тя. Посочи чистото криминално минало на подсъдимия и доброто му процесуално поведение, но изтъкна, че през годините е натрупал сериозно количество фишове и актове. Нешо Чонов обясни пред магистратите, че семейството му има 3 коли, които карат жена му, дъщеря му и сина му, но тъй като са на негово име, и глобите се пишат на него.

Адвокатът на близките на загиналата жена Веселин Бозев настоя за по-тежка присъда. По думите му Чонов не се огледал изобщо, преди да предприеме маневрата, а деянието се отличавало с изключително висока степен на обществена опасност.

"Безспорно това е трагичен случай за пострадалите, но не по-малко и за моя доверител. След първоначалния шок той е направил всичко възможно, за да върне към живота пострадалата, като 2 пъти е вадил езика ѝ. Цял живот е работил по правила, всеки ден търси отговори за настъпилото произшествие. Настоящето производство се явява класически пример за престъпление по непредпазливост", каза защитникът на подсъдимия Гънчо Гънчев, който също определи инцидента като нелеп. И сравни скоростта на автомобила от 7 км/ч. с тази на обикновен пешеходец.

"Дори клиентът ми да беше погледнал в огледалата, той е нямало как да я види, тъй като била приведена малка жена с бастун, която едва-едва е пъплила по пътното платно, не по тротоара. Самата тя е могла да предотврати инцидента, ако го беше изчакала да завърши маневрата", каза още адвокат Гънчев. И добави, че макар пенсионер от армията, клиентът му продължава да работи като охранител във ВМЗ. Нешо Чонов се панирал след катастрофата, но оказал помощ на пострадалата, накарал свидетел да се обади на телефон 112, а преди това поискал да я качат в автомобила му, за да я закара сам до болница.

След като изслуша страните, съставът определи присъдата на сопотчанина. Наказанието не е окончателно и подлежи на обжалване в 15-дневен срок. Нешо Чонов трябва да плати 1434,86 лв. разноски по делото, както и разходите за адвокат на всяко едно от трите деца на загиналата София Нешева.