Училищните директори не искат да глобяват родители

Облекчена атестация на учителите, проекти на нови учебни програми с повече време за преговор и упражнения, платени детски градини през лятото и ново двуцифрено увеличение на учителските заплати. Тези теми обсъждат 700 директори и зам.-директори на училища в Есенната академия на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. На срещата просветният министър Красимир Вълчев даде разяснения около промените в училищния закон, които чакат окончателно приемане в Народното събрание.

Министърът призова директорите да променят доминиращата култура на заучаване. "Трябва да работим за изграждане на култура към преподаване, насочено към мотивация за учене, на култура на професионализъм и отдаденост към работата и за преодоляване на културата на формализма. Инструктирал съм регионалните управления по образованието да не проверяват само документа, а да оценяват усилията. За нас е важно да работите с децата, а не дали сте попълнили даден документ", заяви той. Изказването му предизвика силни реакции в залата - директорите хем ръкопляскаха, подкрепяйки тази философия, хем изразяваха скептицизъм относно осъществяването й, пише "Сега".

Относно оценката на труда на учителите, която вече ще се прави не на 4 г., а всяка година, Вълчев успокои съсловието, че атестациите ще са по облекчена процедура. "Под 1% от служителите в държавната администрация се освобождават при ниска оценка", даде за пример той, отговаряйки на опасенията на преподавателите, че могат лесно да бъдат уволнени от директорите при първа ниска оценка, а не както е сега - едва след втора. Ще има и контролни механизми", заяви той.

Министърът посочи, че до дни ще бъдат представени визиите с насоки за конкретни промени на учебните програми по отделните предмети, като основен акцент в тях ще е освобождаването на време за преговор и упражнения. За пореден път обаче даде да се разбере, че процесът по подготовката им ще отнеме доста време - поне 4-5 г. За учебните планове, по които МОН също предложи редакции в посока увеличаване на часовете по природни науки за сметка на тези по английски, той заяви, че възможностите за това не са много големи. "Ако не успеем с краткосрочните, ще се фокусираме върху дългосрочните промени", заяви той

Директорите не искат нова отговорност - да налагат санкции на безотговорните родители

Бурни дискусии предизвика и готвената промяна в закона, според която занапред не общините, а директорите следва да налагат глоби на родителите, които не пускат децата си на училище. "Основният проблем в момента е, че родителите не се наказват за това, че децата им не ходят на училище. Ние иначе проблем с ограмотяването на децата нямаме. Как директорите ще връчваме глоби на родителите, на какво правно основание?", попита директор от Пазарджик. "Хем искате наказания, хем казвате, че налагането им е трудно. Вие няма да събирате глобите, само ще ги налагате. Аз повече разчитам на вас, събираемостта при кметовете е под 1%", отвърна просветният министър. "С налагане на санкции трябва да се занимават местните власти и социалните служби, както в Германия и Англия. Ние трябва да образоваме, ограмотяване, възпитаваме, обличаме, обичаме", реагираха гневно директори. Някои от тях откровено заявиха, че по Механизма за издирване и задържане на ученици в клас работят предимно те, а полицията и социалните нехаят. "Оставени сме сами в Механизма, нека не се лъжем", реагираха те.

"За" такси в детските градини през лятото

Директорите и министърът се оказаха на една позиция по отношение на въвеждането на такса за детска градина през летния период. "Принципът на задължителност върви с принципа на безплатност на образованието. Но задължително е обучението през годината, през лятото не е. Има логика в това решение и аз бих подкрепил една такава мярка - по решение на общините през лятото детските градини да събират такси", заяви Вълчев. "Да не е по решение на общините, а задължително за всички", реагираха директорите.

В 1/3 от училищата има забрана за мобилните телефони

"В 835 училища вече има забрана за използване на мобилни телефони под една или друга форма. Това е около 35% от училищата", обяви още министър Вълчев, признавайки, че е очаквал процентът да е 10-20 на сто. По думите му това означава, че в системата вече има опит за новата мярка, която също се очаква да влезе в сила след приемане на промените в училищния закон. Според него макар и сега да има забрана за мобилни телефони по време на учебните часове, една по-обща забрана би имала по-добри резултати за концентрацията на учениците.

Янка Такева обеща 13-15% увеличение на заплатите

"Обещавам, че ще има увеличение на заплатите от 1 януари 2026 г. Обещавам, че няма да има съкращения в образователната система. Обещавам, че ще има промяна в наредбата за квалификациите на учителите и директорите за съхраняване на работните места". С тези гръмки думи се обърна шефът на Синдиката на българските учители Янка Такева към 700-те директори и зам.-директори, участващи в Есенната академия на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, който се провежда от 26 до 28 септември в Боровец.

Такева със самочувствие обяви, че тя е единственият човек, който се среща всяка година с министъра на финансите, за да уточнява параметрите на бюджета, като преди това синхронизирала исканията си с тези на просветното министерство. По думите й тя вече е провела среща с финансовото министерство, на която са представени категоричните им искания - увеличение между 13 и 15% на заплатите на учителите и директорите. "Мисля, че можем да осигурим това. Също така и да се увеличат парите за лична квалификация на учителите и директорите", заяви уверено Такева.