ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21383247 www.24chasa.bg

Вижте как се съхраняват частите на Паметника на съветската армия (Снимки)

7616
Частите на Паметника на съветската армия СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Завити в черни чували за боклук зад полуразрушена сграда в двор. Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. На места чувалите са скъсани, а на други са затиснати с дървета, видя фоторепортерът на "24 часа" Георги Палейков. 

От зимата на 2023 г. частите на паметника се държат в бивш склад на разформированата Гражданска защита край. с Лозен. 

На 25 септември областният управител на София - град, Стефан Арсов съобщи, че е имало опит за грабеж на части от паметника.

В крайна сметка грабежът е бил предотвратен благодарение бързата реакция на охранителите и органите на реда, а извършителите били арестувани на място. А от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) увериха, че всички елементи от паметника са налице, в изряден вид, опаковани по надлежния ред, непокътнати са и е образувано досъдебно производство.

Това беше потвърдено и от самия Арсов.

„Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от Паметника на Съветската армия е запазен, в сигурни ръце и под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и изрядна координация, за да може сигурността да е гарантирана. Няма място за притеснения - елементите от паметника са непокътнати и извършителят ще поеме последиците от незаконното си деяние", каза той.

Частите на Паметника на съветската армия СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Частите на Паметника на съветската армия СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Двете новини породиха множество въпроси около методите и начина на съхранение на паметника. Вижте състоянието им днес: 

Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

.

Частите на Паметника на съветската армия СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Частите на Паметника на съветската армия СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?