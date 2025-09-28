Вижте как се съхраняват частите на Паметника на съветската армия (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Завити в черни чували за боклук зад полуразрушена сграда в двор. Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. На места чувалите са скъсани, а на други са затиснати с дървета, видя фоторепортерът на "24 часа" Георги Палейков.

От зимата на 2023 г. частите на паметника се държат в бивш склад на разформированата Гражданска защита край. с Лозен.

На 25 септември областният управител на София - град, Стефан Арсов съобщи, че е имало опит за грабеж на части от паметника.

В крайна сметка грабежът е бил предотвратен благодарение бързата реакция на охранителите и органите на реда, а извършителите били арестувани на място. А от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) увериха, че всички елементи от паметника са налице, в изряден вид, опаковани по надлежния ред, непокътнати са и е образувано досъдебно производство.

Това беше потвърдено и от самия Арсов.

„Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от Паметника на Съветската армия е запазен, в сигурни ръце и под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и изрядна координация, за да може сигурността да е гарантирана. Няма място за притеснения - елементите от паметника са непокътнати и извършителят ще поеме последиците от незаконното си деяние", каза той. Частите на Паметника на съветската армия СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Двете новини породиха множество въпроси около методите и начина на съхранение на паметника. Вижте състоянието им днес:

Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Така изглеждат днес частите на демонтирания Паметник на съветската армия в София. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

.